Stupire gli amici iPhone con messaggi animati iMessage che invadono lo schermo? Ecco come

Nel corso degli anni, Apple ha lavorato duramente per ampliare i sistemi d’interazione tra utenti tramite iMessage. Tra le novità introdotte nell’app presente su iPhone ed integrata in Messaggi, troviamo anche la possibilità di inviare messaggi animati.

L’invio di messaggi animati si suddivide in due tipologie di effetti: fumetto e schermo.

Per accedere a queste opzioni, è necessario accertarsi di scrivere una conversazione iMessage (le nuvole devono essere blu) e quindi, una volta inserito il testo nell’apposito campo, tenere premuto sul tasto con la freccia verso l’alto e sfondo blu.

A questo punto si avrà la possibilità di accedere agli effetti. Per i fumetti si dividono in impatto, pop-up, delicato ed inchiostro magico: è possibile accedere ad un’anteprima degli effetti selezionandoli dalla striscia che comparirà. In schermo invece per scorrere gli effetti è necessario fare swipe verso destra o sinistra. Chiaramente la differenza è tra l'impatto scenico.

Tra le novità introdotte da Apple c’è anche la possibilità di modificare i messaggi inviati o annullarli tramite iMessage, ma per tutti i dettagli sulla funzione vi rimandiamo direttamente alla nostra guida dedicata che abbiamo pubblicato su queste pagine.

