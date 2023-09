Sarete stupiti dopo aver letto quando le persone hanno iniziato a indossare i pigiami

Ah, il pigiama, quel confortevole indumento che indossiamo per dormire, rilassarci o anche lavorare da casa. Ma avete mai pensato a quando e perché questo capo d'abbigliamento è diventato così popolare? Sorprendentemente, la storia del pigiama è più recente di quanto si possa immaginare.

Per gran parte della storia umana, non esistevano abiti speciali per la notte; le persone indossavano semplicemente vestiti più larghi e comodi per dormire. Tuttavia, nel XIX secolo, l'Occidente iniziò ad adottare il "pae jama" o "pai jama", pantaloni larghi tipici del Medio Oriente e del Sud Asia.

La vera svolta arrivò all'inizio del XX secolo, quando le incursioni aeree dei Zeppelin cambiarono tutto (a proposito, perché non si vedono più dirigibili in giro?). Le riviste iniziarono a suggerire che le donne dovessero indossare pigiami più pratici nel caso in cui dovessero fuggire dai loro letti in piena notte o, almeno, apparire presentabili se incrociavano i vicini alle 3 del mattino.

E non solo: i pigiami con tasche divennero molto più pratici in situazioni di emergenza. Alla fine della guerra, circa un terzo delle donne indossava pigiami per dormire, e da allora la loro popolarità è solo aumentata, diventando un indumento indossato per comodità più che per necessità. Ecco come un capo d'abbigliamento tanto banale ha una storia affascinante e complessa (un po' come i tacchi, prima usati dagli uomini), legata non solo alla moda e alla comodità, ma anche a eventi storici che hanno cambiato il modo in cui viviamo e ci vestiamo.