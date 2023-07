Sarete stupiti dallo scoprire qual è il cibo che crea più dipendenza

Ognuno di noi ha il suo comfort food, ma non è di questo che parliamo quando ci riferiamo all'"addiction al cibo". Il concetto di dipendenza alimentare è un argomento spinoso tra gli scienziati, ma ci sono alcuni alimenti che hanno guadagnato una reputazione per il loro innegabile potere seduttivo.

Uno studio dell'Università del Michigan ha classificato i cibi che creano più o meno dipendenza. Gli scienziati hanno intervistato centinaia di persone utilizzando la Yale Food Addiction Scale, uno strumento riconosciuto per valutare la presenza e la gravità dei comportamenti di "dipendenza" legati al cibo.

In particolare, hanno chiesto ai partecipanti di contare quante volte si sono trovati d'accordo con frasi come "Mangio fino al punto in cui mi sento fisicamente malato" o "Passo molto tempo a sentirmi apatico o affaticato a causa dell'abbuffata". In base ai risultati del primo studio, il cioccolato è risultato essere il cibo più mangiato in questo caso, con oltre un quarto delle persone che hanno un rapporto di dipendenza con esso. Seguono gelato, patatine fritte e pizza.

Nel secondo studio, invece, la pizza ha conquistato il primo posto, relegando il cioccolato al secondo. Patatine, biscotti e gelato seguivano a ruota; mentre il cibo meno "da dipendenza" è risultato essere il cetriolo. Tuttavia, arrivati a questo punto, sorge una domanda: la dipendenza alimentare è davvero una cosa reale? La questione è piuttosto controversa nella comunità scientifica.

Alcune ricerche suggeriscono che alcune persone sono più propense di altre a cercare cibi appetibili, cioè cibi ricchi di grassi e zuccheri che gli esseri umani trovano naturalmente gustosi, anche quando questo comportamento porta a conseguenze negative. Non esiste un consenso sulla definizione di "dipendenza alimentare" tra gli scienziati. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), che elenca tutti i disturbi psichiatrici, non menziona la dipendenza alimentare come una condizione.

Alcuni scienziati, però, hanno persino affermato che lo zucchero provoca dipendenza simile alle droghe pesanti come la cocaina e l'oppio. "Consumare zucchero produce effetti simili a quelli della cocaina, alterando l'umore, probabilmente attraverso la sua capacità di indurre ricompensa e piacere, portando alla ricerca dello zucchero", hanno scritto il ricercatore in scienze cardiovascolari James DiNicolantonio e il cardiologo James H O'Keefe, entrambi del Saint Luke's Mid America Heart Institute in Kansas, in un paper scientifico pubblicato nel British Journal of Sports Medicine.

Insomma, possiamo quindi affermare che, secondo alcuni studi, la pizza provoca dipendenza... come dargli torto, è buonissima, soprattutto quella del giorno dopo.