Su Amazon spunta un negozio ufficiale di Tesla, poi rapidamente rimosso

E' mistero intorno alle sorti di un misterioso negozio Tesla spuntato improvvisamente su Amazon e rapidamente rimosso nelle ore successive, senza alcuna dichiarazione da parte delle due compagnie.

I colleghi di Electrek infatti avevano fatto la particolare scoperta: un negozio ufficiale, raggiungibile tramite il sito web amazon.com/tesla, della società di Elon Musk su cui era possibile acquistare diversi prodotti a marchio Tesla, tra cui custodie per iPhone X al prezzo di 35-45 Dollari, felpe con cappuccio da 70-75 Dollari e modellini in scala 1:18 delle varie vetture commercializzate dal produttore di auto elettriche, ad un prezzo però di 250 Dollari.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e molti utenti americani si sono riversati sulla pagina per acquistare vari oggetti del merchandising. L'entusiasmo generale però è stato spento sul nascere qualche ora dopo la pubblicazione della notizia da parte di The Verge.

Il negozio infatti è stato rapidamente eliminato e non è possibile più accedere anche conoscendo il link. The Verge ha contattato Tesla ed Amazon per ottenere qualche commento a riguardo, ma le due società ancora non hanno risposto.

Vale la pena notare che lo Store era disponibile solo sulla versione americana del rivenditore online, e non sappiamo se sia in programma un lancio anche in Europa.