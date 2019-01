Su Geekbench fa capolino Google 'Coral' con 6 gigabyte di RAM ed Andorid Q

A quanto apre, Google sembra ancora essere intenzionata a puntare sul mercato degli smartphone, non solo a livello software con Android. Sul Geekbench infatti ha fatto capolino un nuovo cellulare del motore di ricerca, battezzato Google Coral, uno smartphone mai trapelato in precedenza e che potrebbe essere un nuovo Pixel.

A livello tecnico, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, lo smartphone è basato su Android Q, la prossima versione dell'ecosistema che dovrebbe essere presentata prossimamente. Per quanto riguarda il processore, è presente lo Snapdragon 855 di Qualcomm octa-core, accompagnato da 6 gigabyte di RAM. Secondo molti potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento dei Pixel 3 e Pixel 3 XL dello scorso anno, entrambi con 4 gigabyte di RAM.

Come osservato da molti però i punteggi registrati sono piuttosto bassi e si fermano a 3296 in single-core e 9235 in multi-core.

Secondo Slashgear potrebbe anche trattarsi di una versione preliminare del Pixel 4, che potrebbe essere svelato il prossimo mese di Ottobre. Spesso infatti i produttori effettuano test sulle varie piattaforme di benchmarking dei vari smartphone, per poi modificare le schede tecniche al momento del lancio del mercato o a ridosso. Lo stesso potrebbe accadere anche con questo nuovo smartphone del motore di ricerca.