Su Sky Q arrivano i comandi vocali, tutte le novità

Dopo l'applicazione di DAZN, arriva un'altra buona notizia per i possessori di decoder Sky Q: ora possono utilizzare i comandi vocali. Vi spieghiamo come utilizzarli e quali novità sono state introdotte.

Cosa si può fare con i comandi vocali? Effettuare ricerche per titolo, regista, attore, evento o competizione, ad esempio. Non manca anche la possibilità di trovare contenuti con frasi specifiche, come "Film in onda questa sera" o "Gran Premio F1 in onda questo weekend". E' possibile far partire una registrazione o un programma già scaricato, mettere in pausa un contenuto e andare a un minuto preciso o tornare indietro. Interessante anche le nuove modalità di zapping, con l'utente che deve semplicemente dire frasi come "Metti Sky TG 24". Ma non è finita qui: si possono aprire anche le applicazioni ("Apri VEVO").

Come funziona questa nuova funzionalità? Innanzitutto, dovete disporre del telecomando dotato del tasto microfono, posto sul lato destro. Se possedete un decoder Sky Q Platinum, probabilmente è già in vostro possesso. Se avete Sky Q Mini o Sky Q Black, invece, potete compilare l'apposito form per essere contattati quando i telecomandi saranno disponibili. Per ulteriori informazioni sulla nuova funzionalità, anche su come sincronizzare il telecomando e utilizzarlo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.