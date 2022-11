I subacquei trovano accidentalmente un pezzo del tragico Space Shuttle Challenger

Dei sommozzatori operativi al largo della Florida, ingaggiati da History Channel, sono andati alla ricerca di un aereo affondato durante la Seconda guerra mondiale. Tuttavia, la troupe si imbatte in un grande oggetto metallico, formato da piastrelle quadrate: hanno recuperato, involontariamente, uno dei più grandi pezzi dello Space Shuttle.

Così afferma la curatrice del National Air and Space Museum dello Smithsonian, Jennifer Levasseur: “Guardando le immagini che sono state rilasciate, è ovviamente un pezzo dell'orbiter”. Secondo l’esperta, le piastrelle individuate avevano la funzione di proteggere il veicolo per il rientro in base (sono quelle nere in foto).

La troupe ha quindi contattato la NASA, che ha confermato l’identità del “relitto” la scorsa settimana. L’ultimo lancio del Challenger Space Shuttle è avvenuto il 28 gennaio 1986 ed è concernente al progetto “Space Shuttle” della nota agenzia spaziale. La missione aveva il compito di lanciare nello spazio la prima civile americana: tale Christa McAuliffe, un’insegnante di Concord, nel New Hampshire. Sfortunatamente non andò tutto come previsto, dato che 73 secondi dopo il lancio, lo shuttle è esploso e i sette membri dell’equipaggio hanno perso la vita.

"Sebbene siano passati quasi 37 anni da quando sette audaci e coraggiosi esploratori hanno perso la vita a bordo del Challenger, questa tragedia rimarrà impressa per sempre nella memoria collettiva del nostro paese", afferma Bill Nelson, amministratore della NASA, nella dichiarazione. "Per milioni di persone in tutto il mondo, me compreso, il 28 gennaio 1986 sembra ancora ieri".

I più grandicelli ricorderanno il reportage del telegiornale di Rai 1, in cui vengono inquadrati i cari di Christa. Dopo aver ispezionato più di 486 miglia nautiche quadrate in sette mesi, si è recuperato il 47% dell'orbiter Challenger e parti del suo serbatoio esterno. Non si ritroveranno altri resti, fino ad oggi: quella fatta dai sommozzatori di History Channel è la prima scoperta dei resti dell’astronave, in più di 25 anni.

Mike Cianelli, program manager di Apollo, Challenger e Columbia Lessons Learned della NASA, afferma che è difficile stimare le dimensioni effettive del relitto, in quanto gran parte è oscurato dalla sabbia del fondale. “Ma sono piuttosto fiducioso che sia uno dei pezzi più grandi mai trovati del Challenger”.

Questa scoperta rappresenta un’occasione per ricordare quei sette eroi che hanno dato la vita per il progresso scientifico:

Dick Scobee Michael John Smith Judith Resnik Ellison Onizuka Ronald McNair Gregory Jarvis Christa McAuliffe

Se oggi possiamo pensare di organizzare gite nello spazio, è grazie al vostro sacrifico.

[NASA | The HISTORY Channel]