Subisce trauma cranico e inizia a vedere la musica, l'assurda storia di questo musicista

C'è chi inizia a vedere il mondo il contrario dopo una ferita alla testa, e chi vede la musica in una rara forma di sinestesia dopo un trauma cranico. In particolare, quest'ultima è la storia di un uomo che, dopo aver subito un trauma cranico a causa di incidente in moto, ha sviluppato questa strana capacità e maggior creatività.

La sinestesia è una rara condizione neurologica che fa "miscelare" i sensi; alcune persone vedono determinati colori o forme quando sentono suoni particolari, mentre altri associano i colori a dei sapori. Nel caso del protagonista della storia, l'ascolto della musica gli ha fatto vedere le note musicali nella sua mente così come sarebbero state scritte su spartiti.

Oltre ad acquisire la capacità di nominare gli accordi all'interno di una canzone solo ascoltando, la sua creatività è aumentata esponenzialmente... e si è persino sentito obbligato a comporre musica fino a tarda notte, secondo il rapporto pubblicato il 7 maggio sulla rivista Neurocase. Non è la prima volta che viene riportato un caso del genere, ma questo è uno dei primi a riportare entrambi i fenomeni in un singolo paziente.

"Mentre il trauma cranico è tipicamente associato a esiti negativi, dove la funzione dei pazienti è compromessa, questo è stato un caso unico che ha evidenziato un esito 'positivo' di maggiore creatività e sinestesia", ha affermato il coautore dello studio Dr. Lealani Mae Acosta, professore associato di neurologia presso il Vanderbilt University Medical Center.

I sintomi unici dell'uomo sono svaniti mentre si riprendeva dal trauma cranico e tre mesi dopo il suo incidente, le sue difficoltà cognitive erano per lo più scomparse.