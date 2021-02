Succede in America: uno studente delle superiori scopre un nuovo pianeta

Sicuramente non capita a tutti gli adolescenti di vantarsi con i propri amici o con qualche ragazza dicendo "io ho scoperto un pianeta". Wolf Cukier, invece, lo potrà dire a voce alta senza essere preso in giro... perché il ragazzo ha davvero scoperto un nuovo corpo celeste durante uno stage alla NASA, presso il Goddard Space Flight Center.

Durante il terzo giorno di lavoro, il ragazzo (che ai tempi aveva 17 anni) è stato incaricato di esaminare i dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), un veicolo spaziale che sta cercando nell'Universo quei sistemi con due stelle. Mentre era occupato nella sua mansione, notò un "blip" nei dati di un sistema che indicava la presenza di un pianeta precedentemente sconosciuto.

Un anno e mezzo dopo, la NASA ha pubblicato tutto quello che sanno sul pianeta chiamato TOI-1338 b. Quest'ultimo è considerato un esopianeta gassoso simile a Nettuno, circa 6,9 volte più grande della Terra, che si trova a 1.317 anni luce dalla Terra e orbita attorno alle sue due stelle all'incirca ogni 95 giorni.

Mentre studiava i grafici dei sistemi binari, Cukier notò un'anomalia che non poteva essere attribuita al percorso di nessuna delle due stelle. Il blip venne causato dal percorso di TOI-1338 b, che non è periodico e appare irregolare a causa del movimento delle stelle. Così i funzionari della NASA, dopo essersi accertati della scoperta, hanno analizzato il sistema attraverso i loro telescopi, confermando in seguito la loro scoperta.