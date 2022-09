Succede questo applicando la protezione solare al viso ma non al collo per 40 anni

Quando vi si consiglia di utilizzare la crema solare per evitare di esporsi ai pericolosi raggi della nostra stella lo si fa per un buon motivo: per evitare quello che potrete vedere in calce alla notizia. L'immagine è stata pubblicata sul Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology ed è diventata virale.

La differenza della foto è netta: il soggetto è una donna di 92 anni che ha applicato la crema solare per 40 anni sul viso e ha lasciato senza protezione il collo.

Il risultato è una notevole differenza nel danno UV visibile.

L'esposizione ai raggi del Sole può avere un effetto di invecchiamento sulla nostra pelle, danneggiare le nostre cellule e causare anche il cancro. "Sebbene sia improbabile mirare a sconfiggere l'invecchiamento umano per vari motivi, i modificatori dell'invecchiamento saranno comunque in grado di cambiare sia la durata della salute (il tempo in cui viviamo senza malattie) che la durata della vita", scrive l'autore dell'articolo, il Dr Christian Posch, specialista nella ricerca sul cancro della pelle.

La pelle che sembra invecchiata spesso deriva dal tipo di danno cellulare che espone una persona a un rischio maggiore di sviluppare il cancro. Una semplice crema solare è capace di prevenire l'invecchiamento e può essere una misura preventiva contro i tumori (nonostante il rischio di svilupparli ci sia lo stesso, ma notevolmente ridotto).