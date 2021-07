Succede ad Atlanta: si sveglia e trova ai piedi del suo letto un felino rarissimo

Una donna in Atlanta, negli Stati Uniti, mentre stava tranquillamente dormendo nel suo letto, si è ritrovata un rarissimo felino ai piedi del giaciglio. Stiamo parlando di un servalo (Leptailurus serval). Sicuramente la protagonista di questa vicenda si è presa un grande spavento al pari, o forse più, dell'uomo che ha trovato nel suo WC un serpente.

Il servalo, infatti, è un felino selvatico originario dell'Africa, piuttosto raro perfino nel Nordafrica. Sicuramente essere trovato nello stato della Georgia, nel letto di una donna, è un avvenimento più unico che raro. La protagonista della storia, Kristine Frank, parlando alla CNN ha dichiarato: "non era un normale gatto domestico. Ero terrorizzata in quel momento".

I servali sono gatti selvatici di medie dimensioni che di solito raggiungono i 60 centimetri di altezza, con gambe lunghe e possono saltare fino a 1,5 metri. Le creature hanno il manto maculato e le orecchie più grandi di qualsiasi felino della Terra. L'origine della creatura è sconosciuta, ma dovrebbe essere un animale domestico appartenente a qualcuno della zona.

In realtà è illegale tenere queste creature in Georgia. "Quando le forze dell'ordine saranno in grado di intrappolare il servalo, speriamo che venga poi trasferito in un santuario accreditato dove possa vivere il resto della sua vita in un habitat appropriato", ha dichiarato alla CNN Alicia Prygoski, Senior Legal Affairs Manager dell'Animal Legal Defense Fund.