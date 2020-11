Succede in Canada: si rompe una strada e si scopre una strana sostanza verde, ecco cos'è

State camminando e, improvvisamente, vedete uno strano bagliore verde provenire da una spaccatura sotto la strada: cosa fate? Molto probabilmente scappate per paura di qualche sostanza tossica e radioattiva (e visto il colore non si può biasimare la scelta). Tutto questo è realmente successo a Toronto, in Canada.

Fortunatamente, la strana sostanza verdastra non è nulla di minaccioso o di tossico. La spiegazione, infatti, è più semplice del previsto. Il liquido è semplicemente un innocuo colorante verde messo lì dalle autorità competenti della città. Questa è apparentemente una pratica abbastanza comune in questi luoghi.

Perché? In poche parole, i funzionari delle acque della città stavano cercando di capire i collegamenti fognari della zona, poiché una struttura si era recentemente danneggiata. È stato quindi aggiunto del colorante verde brillante - abbastanza visibile - per cercare di capire quale zona della fogna fosse stata colpita dalla rottura.

Insomma, sicuramente una tecnica che potrebbe far prendere un bello spavento agli ignari passanti in strada. Niente radiazioni pericolose o scarico di acque reflue illegali... solo un po' di colorante utilizzato a fin di bene. Se vedete qualcosa del genere nelle vostre città non provate a tuffarvici per ottenere dei super poteri (qualcosa del genere è già successo in Bolivia, con risultati non proprio super).