Questo è quello che succede al nostro corpo quando c'è troppo caldo

Cosa succede al nostro corpo quando la temperatura esterna aumenta? Come si difende dal calore? In futuro, continuando con questo andazzo, ci sarà sempre più caldo, è bene sapere cosa può accadere in determinate condizioni al nostro corpo.

Innanzitutto, il centro di elaborazione del nostro cervello, l'ipotalamo, ha l'obiettivo di mantenere il nostro corpo a una temperatura costante di massimo 37 °C. Per monitorare il nostro corpo, il centro di controllo utilizza i recettori della temperatura - che si trovano nella pelle - per capire quando il caldo sta aumentando. Così, il nostro cervello invia impulsi nervosi alla nostra pelle per iniziare a farci sudare e, successivamente, rinfrescarci. Quando le temperature superano i 37 °C, però, le cose iniziano a farsi complicate:

38 °C : La pelle deve stare al di sotto dei 35 °C per liberarsi del calore in modo efficiente e quando inizia a raggiungere i 37 gradi inizia a diventare un problema. Superata questa soglia la sudorazione diventerà più intensa e si ci inizierà a stancare sempre di più. Se si perdono troppi liquidi, inoltre, si può avere anche un collasso . Un fattore che ha un ruolo molto importante è l'umidita, più umidità c'è, più è difficile per il corpo perdere calore attraverso la sudorazione;

39 °C : In una giornata molto calda, poiché si suda molto, c'è la possibilità di riscontrare una diminuzione degli elettroliti, creando uno squilibrio che porta alla creazione di crampi. L'aumento del calore può anche provocare confusione e vertigini, visto che il flusso sanguigno aumenta i vasi dilatati e si perdono più liquidi attraverso la sudorazione;

Da 40°C in poi: In queste condizioni il corpo cerca di ottenere acqua dagli organi, cosa che potrebbe "mandarli KO". A temperature ancora più alte, come i 41 °C, il corpo non può più continuare a pompare sangue sulla pelle e non si può più sudare, mentre le alte temperature interne del corpo inizieranno ad aumentare la pressione nel cranio, poiché il flusso sanguigno al cervello diminuisce. Temperature più elevate, fino a 49 °C o più, possono distruggere le cellule del corpo e causare danni permanenti.

Settembre 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato, mentre ad agosto dello scorso anno è stata registrata la temperatura più alta di sempre: 54,4 °C nella Death Valley.