Succede una cosa incredibile quando unisci D&D e il telescopio Hubble

È stato entusiasmante vedere quando il telescopio spaziale della NASA Hubble ha catturato la fusione tra due galassie. Ma se vi dicessimo che l'agenzia spaziale, con tutta la sua esperienza, ha creato un gioco da tavolo interamente ispirato a Dungeons & Dragons e oltretutto gratuito? È tutto vero e si chiama "The Lost Universe".

Con un annuncio un po' inaspettato e con una mossa controcorrente rispetto ai suoi canoni, la NASA ha lanciato "The Lost Universe", un'avventura da tavolo ispirata al più classico dei classici giochi di ruolo ma con un twist spaziale unico. Non si tratta solo di un gioco, ma anche di un invito ad esplorare galassie lontane unendo sapientemente elementi fantastici e scientifici.

Il gioco è pensato per gruppi di 4-7 giocatori, immersi in un racconto che attinge liberamente alle saghe fantasy più conosciute. La storia si svolge sullo sfondo di un conflitto cosmico: un drago ha catturato alcuni maghi alieni, costringendoli a nascondere un telescopio di cruciale importanza, ovvero l'Hubble Space Telescope. La scomparsa di questo importantissimo strumento spinge gli scienziati del Goddard Space Flight Center della NASA a intraprendere una disperata ricerca per riconquistare i ricordi perduti e salvare il destino dell'universo.

Ovviamente il gioco, oltre a promettere intense sessioni di gioco, ha l'obiettivo di avvicinare i giocatori alla scienza in modo ludico e interattivo, incoraggiando l'apprendimento di concetti astronomici mentre si naviga attraverso la narrazione. La NASA, con questa iniziativa, sottolinea il proprio impegno nella ricerca spaziale e anche nell'istruzione e nella divulgazione scientifica.

Con un sottile invito a guardare oltre l'orizzonte conosciuto, "The Lost Universe" suggerisce che ogni scoperta porta con sé nuove domande, alimentando la nostra sete di conoscenza dell'universo. Perché in fondo l'universo è ancora tutto da scoprire.