In questo luogo succede una stranezza: pesi meno rispetto agli altri posti

La gravità nel nostro pianeta non è uniforme. Ci sono dei luoghi, infatti, dove possono essere riscontrate alcune anomalie gravitazionali. Ad esempio in questa zona del Canada, chiamata Baia di Hudson, il residente (o il turista) pesa meno che in altre parti del mondo.

Non pensate di potervi rifugiare qui dopo le feste: il conteggio sulla bilancia è inferiore di quanto possiate immaginare, "solo" circa 2/3 grammi in meno. Il motivo di questa particolarità è da ricercare a un evento accaduto durante l'ultima era glaciale.

Questa zona era coperta da un vasto ghiacciaio chiamato "Laurentide Ice Sheet" spesso circa 3 chilometri sopra il nord del Quebec e si estendeva fino a sud fino alle moderne New York e Chicago. L'intero blocco pesava milioni di tonnellate e, quando il ghiaccio iniziò a sciogliersi, circa 21.000 anni fa, la Terra nella regione della Baia di Hudson rimase deformata, con molta massa rocciosa spinta verso l'esterno da tutto il ghiaccio.

Meno massa significa meno gravità, creando questa minuscola anomalia misurabile. Nella zona, però, vale la pena di sottolineare che la calotta glaciale Laurentide non si è sciolta del tutto. Al suo posto rimane solo la calotta glaciale di Barnes, nel mezzo dell'isola di Baffin nel nord del Canada.

Quest'ultimo pezzo di ghiaccio potrebbe non durare a lungo: nel 2008, pensate, gli scienziati hanno scoperto che il riscaldamento globale stava accelerando il suo tasso di fusione di un fattore di dieci volte.