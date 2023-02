Che succede negli USA? Ecco il motivo degli abbattimenti di oggetti non idetificati

Nell'ultima settimana gli Stati Uniti d'America sembravano usciti dal film Independence Day. Ci sono stati, infatti, almeno tre abbattimenti di oggetti volanti non identificati (UAP, o UFO per i più nostalgici). Le squadre di recupero stanno lavorando per trovare e studiare i detriti risultanti così da capire la provenienza.

Le chiacchiere sull'abbattimento di questi giorni hanno attirato l'attenzione del pubblico e di molti studiosi dell'argomento. Robert Sheaffer, autore, scrittore e "debunker" per professione, ha spiegato che tutta questa "eccitazione aerea" in corso probabilmente significa due cose: che i cinesi hanno appena aumentato drasticamente le loro attività di spionaggio - a causa dell'incidente con un pallone sopra una base americana - "o che tali palloncini non vengono più ignorati. Ed è più probabile che sia quest'ultimo."

Come notato in un rapporto della CNN, alcuni piloti hanno affermato di non aver visto alcuna propulsione identificabile su uno degli oggetti abbattuti di recente. I piloti non potevano spiegare come l'oggetto stesse rimanendo in aria, nonostante si trovasse a 12.000 metri dal suolo. Tuttavia, "un oggetto più leggero dell'aria non ha bisogno di 'propulsione' per rimanere in alto", continua Sheaffer.

"Il fatto che i piloti della Marina non se ne siano resi conto suggerisce che non comprendono i semplici effetti della prospettiva", commenta l'esperto. "E il fatto che gli 'esperti UAP' del Pentagono non siano riusciti a rendersi conto di ciò che stava accadendo dimostra la loro totale incompetenza in tali questioni", ha aggiunto infine Sheaffer.

Affermazioni importanti, ma doverose visto che uno degli addetti ai lavori ha affermato che "non esclude gli alieni".