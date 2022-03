Succede negli USA: qualcuno ha rubato delle teste umane da un camion medico

Ci sono stati sicuramente furti davvero bizzarri nella storia, senza senso o semplicemente inutili. C'è chi ruba contanti, chi schede video e chi invece... delle teste. Sì, avete letto bene. Qualche giorno fa una scatola di teste umane - utilizzate per la ricerca medica - sarebbe stata rubata da un camion a Denver, in Colorado.

Le parti umane sono state tenuti in scatole blu e bianche etichettate "Exempt Human Specimen". Un avvenimento sicuramente "piuttosto scioccante", secondo quanto ha affermato un residente di Denver a KDVR-TV. "Immagino di non vedere troppi strani avvenimenti qui intorno, di solito, ma sai che non si sa mai".

Attualmente la polizia di Denver sta indagando sull'accaduto ma per adesso, almeno nel momento in cui scriviamo, non c'è stato alcun arresto. C'è anche la possibilità che le teste siano state catturate senza che i ladri si rendessero conto di cosa stessero rubando, e che lo abbiano fatto senza pensare troppo alla refurtiva, ma sarebbe sicuramente strano.

L'incidente è avvenuto tra il 2 e il 3 marzo, quando "sospetti sconosciuti hanno fatto irruzione nel camion e hanno rubato la scatola". La scatola blu e bianca mancante e il suo contenuto erano collegati a "Science Care", un "programma di donazione del corpo a favore della scienza che aiuta le generazioni future attraverso una migliore ricerca scientifica e istruzione".

