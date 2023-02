Sta succedendo qualcosa di strano agli anelli di Saturno, ecco cosa

Saturno è stato recentemente superato da Giove per numero di satelliti, dopo una scoperta che ha rivelato nuove lune per il gigante gassoso. Una nuova osservazione al signore degli anelli, però, ha rivelato qualcosa di molto peculiare ai suoi ornamenti.

Saturno, un po' come la Terra, ha quattro stagioni ma durano ben 7 anni a causa del suo asse inclinato. Durante l'equinozio del pianeta, quando i suoi anelli si inclinano di taglio rispetto al Sole, possono essere osservate nuove caratteristiche fugaci che vengono chiamati "raggi" dagli addetti ai lavori.

Gli astronomi, pensate, hanno iniziato a riferirsi a questo periodo come "stagione dei raggi" quando il fenomeno venne osservato per la prima volta dall'inizio degli anni '80 grazie alla missione Voyager della NASA. Adesso, il sempre attivo telescopio spaziale Hubble ha catturato immagini di queste particolari linee che attraversano gli anelli del gigante gassoso.

Gli scienziati non hanno ancora capito il fenomeno dietro la creazione dei raggi. "Nonostante anni di eccellenti osservazioni da parte della missione Cassini, l'inizio e la durata precisa della stagione in particolare è ancora imprevedibile, un po' come prevedere la prima tempesta durante la stagione degli uragani", ha affermato in una nota la scienziata planetaria senior della NASA Amy Simon.

I raggi potrebbero essere il risultato di cambiamenti nei campi magnetici di Saturno causati dal vento solare, un po' come le aurore boreali che possiamo osservare dal nostro pianeta. "È un affascinante trucco magico della natura che vediamo solo su Saturno, almeno per ora", ha dichiarato infine Simon.