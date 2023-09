Sta succedendo qualcosa di strano all'asteroide che la Nasa ha deviato

Quasi un anno fa, la NASA ha fatto storia colpendo un asteroide per la prima volta con il suo test DART (Double Asteroid Redirection Test). L'obiettivo era di vedere se l'umanità fosse capace di deviare un asteroide pericoloso prima che potesse causare una catastrofe... e i risultati sono stati sicuramente incoraggianti!

Tuttavia, l'asteroide in questione, chiamato Dimorphos, sta mostrando un comportamento inaspettato. Jonathan Swift, un insegnante di matematica e scienze presso la Thacher School in California, insieme ai suoi studenti, ha scoperto che l'orbita della pietra cosmica sta rallentando in modo inaspettato da quando è stato colpito dalla missione DART.

Questa scoperta è particolarmente sorprendente perché la maggior parte degli astronomi si aspettava che l'asteroide tornasse alla sua velocità orbitale originale in breve tempo. La scoperta è stata condivisa con la American Astronomical Society e sarà presto pubblicata, mettendo in luce nuove domande sulle implicazioni a lungo termine dei tentativi di deviazione degli asteroidi.

La NASA sta anche preparando un aggiornamento sulla missione DART, ma dovrà confrontarsi con le scoperte di Swift e dei suoi studenti, che potrebbero riscrivere le nostre concezione dell'interazione con gli oggetti celesti potenzialmente pericolosi... in meglio. A tal proposito, sapete che una pietra cosmica si è nascosta per un anno dietro il Sole?