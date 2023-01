Sta succedendo qualcosa di molto strano ai lupi americani, ecco cosa

I lupi hanno un colore riconoscibile dei loro mantelli grigi, ma nel Nord America sta succedendo qualcosa di strano. Nel continente nordamericano, infatti, più a sud si ci sposa, più lupi con un manto scuro e di colore nero si trovano: il fenomeno è rimasto inspiegabile per molto tempo... fino a questo momento.

Il motivo è inaspettato: una malattia. È infatti il virus del cimurro canino, spesso fatale, ad innescare questo cambiamento del manto. "Nella maggior parte del mondo i lupi neri sono assenti o molto rari, ma in Nord America sono comuni in alcune aree e assenti in altre", spiega il biologo Tim Coulson dell'Università di Oxford.

Nel caso di questi animali, che non hanno alcuna gerarchia beta-alfa, il colore del mantello è determinato da un gene chiamato CPD103, che storicamente li ha sempre resi di colore grigio. Tuttavia, una mutazione CPD103 è emersa nei cani ed è passata ai lupi, producendo un mantello nero. Gli scienziati sospettavano che il virus potesse svolgere un ruolo nell'aumento di creature dal mantello nero, poiché la regione del DNA in cui risiede è coinvolta anche nella codifica di una proteina.

I ricercatori hanno analizzato 12 popolazioni di lupi in tutto il Nord America per cercare la presenza di anticorpi contro il cimurro canino e hanno scoperto che i canidi con gli anticorpi avevano, in effetti, maggiori probabilità di avere un manto nero, specialmente quelli più anziani. La ricerca, oltre a rivelare un motivo affascinante per la maggiore prevalenza di lupi neri in alcune aree, offre anche uno strumento per studiare le epidemie storiche e la loro resistenza alle malattie.

"Quando la colorazione è geneticamente determinata e la resistenza alle malattie è ereditabile e associata alla colorazione, la preferenza per un compagno di un colore specifico migliorerà la forma fisica massimizzando le possibilità di produrre prole resistente in ambienti con agenti patogeni abbastanza frequenti e virulenti", scrivono i ricercatori nel loro studio sulla rivista Science.

