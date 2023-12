Sta succedendo qualcosa di molto strano al mare vicino il Triangolo delle Bermuda

Negli ultimi quarant'anni, il mare che circonda Bermuda, un territorio britannico d'oltremare nell'Oceano Atlantico Nord, è cambiato in modo quasi irriconoscibile. Gli scienziati, hanno osservato che l'oceano attorno all'arcipelago si sta riscaldando, perdendo ossigeno, diventando più salato e più acido.

Il professor Nicholas Bates, ricercatore oceanico presso il Bermuda Institute of Ocean Sciences e professore alla School of Ocean Futures dell'Arizona State University, ha rilevato che la superficie dell'oceano nell'Atlantico Nord subtropicale si è riscaldata di circa 1°C negli ultimi 40 anni. Inoltre, la salinità dell'oceano è aumentata e ha perso ossigeno, mentre l'acidità dell'oceano è aumentata dagli anni '80 ai giorni nostri.

Queste condizioni mutevoli stanno probabilmente danneggiando la biodiversità dell'area. Negli ultimi quattro decenni, i livelli di ossigeno sono diminuiti del 6%, una notizia preoccupante per gli organismi acquatici. Allo stesso modo, i livelli di acidità sono aumentati del 30%, influenzando la salute degli animali, come la capacità degli organismi di sostenere i loro gusci.

Questi cambiamenti non aumenteranno le probabilità di sparizioni misteriose nel famoso Triangolo delle Bermuda, ma evidenziano come molti degli oceani del mondo stiano affrontando cambiamenti drastici a causa della crisi climatica in corso. Stazioni di osservazione simili si trovano vicino alle Hawaii, alle Isole Canarie, in Islanda e in Nuova Zelanda, tutte testimoni di cambiamenti preoccupanti in termini di riscaldamento, salinizzazione e acidificazione degli oceani.

"Queste osservazioni danno un'idea del tasso di cambiamento nel recente passato del riscaldamento oceanico e della chimica oceanica. Forniscono indicazioni chiave sui futuri cambiamenti nei prossimi decenni. Sono anche la prova del cambiamento ambientale regionale e globale e delle sfide esistenziali che affrontiamo come individui e società nel prossimo futuro", ha spiegato infine Bates.

Per quanto riguarda il mistero, invece, forse si è capito il motivo della fama del "famigerato" Triangolo.