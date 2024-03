Succedono cose strane agli animali durante le eclissi solari

L'attesa cresce per l'imminente eclissi solare totale, un fenomeno che non solo affascina noi umani ma sembra avere effetti sorprendenti anche sul regno animale. La scorsa eclissi totale del 2017 negli Stati Uniti ha offerto agli scienziati l'opportunità di documentare con precisione comportamenti animali fuori dall'ordinario.

In quel magico momento di totale oscurità, le api, solitamente indaffarate nelle loro attività quotidiane, hanno improvvisamente interrotto il loro ronzio, suggerendo una forte dipendenza dai segnali ambientali, come la luce, per regolare il loro ciclo di attività. Questo adattamento al ciclo giorno-notte non è peculiare delle sole api, ma si manifesta in diverse specie animali.

Anche gli abitanti degli zoo hanno mostrato reazioni inaspettate; ad esempio, al Riverbanks Zoo in South Carolina, gorilla ed elefanti si sono diretti verso i loro rifugi notturni, tratti in inganno dall'oscurità improvvisa.

Ma il comportamento più curioso è stato osservato nelle tartarughe delle Galapagos che, nonostante la loro nota lentezza, si sono raggruppate velocemente, con due di loro che hanno persino iniziato a accoppiarsi, per poi disperdersi e osservare il cielo post totale oscurità, ritornando infine al loro consueto ritmo placido.

In vista della prossima eclissi, molteplici zoo lungo il percorso della totale oscurità hanno programmato osservazioni dettagliate, invitando anche il pubblico a partecipare attivamente attraverso il progetto Solar Eclipse Safari. Quest'ultimo chiede agli osservatori di documentare i comportamenti animali, dagli esseri selvaggi ai nostri animali domestici, prima e durante l'eclissi.

Un aspetto da non sottovalutare è l'influenza del nostro comportamento sull'atteggiamento dei nostri animali domestici durante l'eclissi. La nostra eccitazione o ansia potrebbe infatti essere la principale causa di eventuali cambiamenti nel loro comportamento, più che l'eclissi stessa.

A tal proposito: ecco dei falsi miti sulle eclissi.

