Tutti i successi di Iliad ottenuti in Italia in solo un anno

Iliad Italia si appresta a spegnere la sua prima candelina, e l'operatore francese ha deciso di festeggiare il traguardo rivelando la portata del suo successo in terra italiana, e organizzando una mega campagna pubblicitaria.

Mani-cartelloni pubblicitari sono stati infatti montati nelle metropoli di Roma, Milano, Napoli e Torino. "Si sono estinti. Ma festeggiamo", si legge in uno di questi. "Siamo sempre a zero, ma non ci batte nessuno", dice invece un altro cartellone ancora.

Il gruppo ha poi organizzato alcune iniziative, anche con la partecipazione di influencer, nei suoi punti vendita di Roma, Milano e Napoli.

Ma arriviamo ai numeri di quello che l'operatore mobile ha chiamato "effetto Iliad":

Iliad sostiene di aver ottenuto una brand awareness tra gli italiani pari al 91%, è tantissimo contando che l'operatore nel nostro paese esiste da appena 12 mesi.

3.3 milioni di utenti in solamente 10 mesi

oltre 200 punti vendita e Corner aperti in tutto il Paese

Che dire, davvero impressionante.

Ora ci si aspetta una nuova offerta, di quelle imperdibili a cui ci ha abituato l'operatore, per festeggiare un anno di Iliad in Italia.

Nel frattempo, proprio in pieno periodo di festeggiamenti, da Milano arriva per l'operatore un grattacapo non indifferente: 250 famiglie non hanno preso bene la notizia dell'installazione di nuove antenne Iliad nel loro quartiere, e sono riuscite a far sospendere (temporaneamente) i lavori.