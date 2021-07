Successione e certificati online: attivi i nuovi servizi online dell'Agenzia delle Entrate

Tre nuovi servizi arricchiscono l'esperienza utente del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Dalla giornata di ieri, infatti, è attivo il servizio “Consegna documenti e istanze” e dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva.

A questi si aggiunge anche il servizio della compilazione della dichiarazione di successione a cui si può accedere tramite l'area riservata disponibile direttamente sul sito internet agenziaentrate.gov.it.

Il servizio di Consegna Documenti ed Istanze è accessibile direttamente tramite l'area riservata del portale, a cui si può accedere tramite SPID, credenziali Fisconline o CIE. Questo consente di inviare online alcune tipologie di documenti ed istanze agli uffici delle entrate senza doversi recarsi di persona. È inoltre anche stata predisposta una funzionalità ad hoc per il rilascio di certificati di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA.

Nel comunicato l'Agenzia si sofferma anche sul nuovo servizio "Successione web" che permette di caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate in Catasto. Tramite questo nuovo servizio è anche possibile inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali. Il percorso è guidato ed avviene in totale sicurezza.

L'Agenzia evidenzia che "i tre nuovi servizi web sono “pronti all’uso”: non richiedono, cioè, che venga installato e configurato in remoto alcun software ma semplicemente che l’utente acceda tramite credenziali Spid, oppure con la propria Cie o la propria Cns, o, se ne è in possesso, con le proprie credenziali Fisconline/Entratel. Nel caso del servizio Consegna documenti e istanze, ad esempio, l’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (e-mail e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta".