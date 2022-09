Ciò che è successo in Arizona sembra essere uscito dal film 'Dune'

Ciò che ha colpito l'Arizona ed in particolare la città di Phoenix, risulta essere decisamente inquietante e "apocalittico". Questa volta però non siamo dentro un film.

Mentre i fan di tutto il mondo aspettano con ansia Dune parte 2 slittato al 17 novembre 2023, qualche giorno fa in Arizona si è registrato ciò che viene definito "haboob", ovvero una parola araba che sta ad indicare l'origine del fenomeno, tipico per l'appunto della penisola arabica.

Si tratta di una tempesta di sabbia di proporzioni immani, che ha bloccato totalmente la città di Phoenix, provocando ritardi ai voli aerei e interruzioni della corrente elettrica. Ancora oggi si segnalano interruzioni e disservizi tra molti residenti.

La TV locale KSAZ-TV, ha affermato che si tratta di una nube di sabbia alta oltre 2.000 metri e larga addirittura 80 chilometri. Stiamo parlando di un vero e proprio muro di "polvere" mai visto prima. Un articolo pubblicato su ABC15, ha evidenziato come una donna che vive in Arizona da ben cinquant'anni abbia affermato di non aver mai visto in tutta la sua vita nulla di simile o paragonabile.

La domanda sorge spontanea: "A che cosa è dovuto questo fenomeno?" Gli esperti sottolineano che la risposta sia da individuare nei venti molto forti tipici della stagione dei monsoni che, in Arizona, partono solitamente a metà giugno per concludersi verso la fine di settembre.

Ciò che ci si augura però, è che in casi come questo vengano date le corrette direttive alla popolazione delle aree interessate, a differenza di quanto accaduto a Los Angeles con un "falso" messaggio di evacuazione trasmesso per errore dalle autorità.