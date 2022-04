È successo davvero: Microsoft Edge ora è il secondo browser più utilizzato al mondo!

A pochi giorni dal lancio di Microsoft Edge versione 100 il browser della società di Redmond ha raggiunto un altro traguardo degno di nota: Edge è diventato ufficialmente il secondo browser più utilizzato al mondo, superando Safari e collocandosi sotto Google Chrome che, come potete immaginare, è ormai irraggiungibile.

Stando agli ultimi dati riguardanti il mese di marzo 2022 ottenuti e fornitici da Statcounter, Microsoft Edge ha sorpassato Safari con una quota di mercato pari al 9,65%, in aumento dello 0,04% rispetto al mese di febbraio 2022. Al contempo, Safari è passato dal 9,77% al 9,57%; ovviamente non è chiaro da cosa sia dovuto questo calo nella quota di utenti fedeli al browser di casa Apple, ma possiamo immaginare si tratti di una conversione a Google Chrome o di un passaggio di certi utenti dai MacBook e Mac a prodotti dotati di sistema operativo Windows.

A concludere la Top 5 dei browser più utilizzati al mondo restano due altri nomi piuttosto noti nell’industria e non solo: Mozilla Firefox si trova al quarto posto con uno share del 7,57%, contro il 9,47% di febbraio 2022, mentre Opera trova spazio nel 2,81% degli utenti, in calo dal 2,87% del mese di febbraio. Tornando invece al numero uno al mondo, Google Chrome in un mese è salito dal 64,91% al 67,29%.

Tra l’altro, questo sorpasso su Safari da parte di Microsoft Edge era già stato previsto proprio nel mese di febbraio 2022.