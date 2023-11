È successo davvero: questo ragazzo ha ingoiato 21 calamite

Negli Stati Uniti un adolescente ha sconvolto un intero ospedale, al punto da ispirare una ricerca che è stata pubblicata su BMJ Case Reports. Come si possono ingoiare 21 magneti in modo del tutto involontario? Scopriamo insieme un caso realmente incredibile.

È vero, esistono patologie che si curano con 2 calamite. Sfortunatamente però, non è questo il caso. Il ragazzo in questione, si è recato in pronto soccorso dopo aver sviluppato dei dolorosi ed improvvisi crampi addominali.

Dopo i primi accertamenti diagnostici, la causa è divenuta subito nota: vi erano oggetti metallici nello stomaco e nell’intestino. In particolare, l'oggetto presente all’interno dello stomaco sembrava essere una pila composta da tre dischi ciascuno largo circa 8 millimetri.

Come potete osservare nelle immagini presenti nel link in calce (sicuramente sconsigliate ai più sensibili), alcuni oggetti risultavano bloccati all’interno di un'ulcera (un "foro") nella parete dello stomaco.

Una volta individuati, i 21 magneti totali sono stati rimossi con relativa facilità attraverso un intervento chirurgico. Non solo erano situati nell'intestino crasso e tenue, ma unendosi, avevano iniziato a formare un buco attraverso gli organi.

Dopo un periodo di convalescenza di sei giorni in ospedale e la somministrazione di antibiotici, il giovane si è completamente ripreso avvertendo anche poco dolore. A questo punto però la domanda sorge spontanea: come avrà mai fatto ad ingoiare un totale di 21 magneti?

La cosa ancora più sorprendente infatti, è che sia l'adolescente che la sua famiglia sostengono candidamente la teoria dell’incidente. Il ragazzo infatti, soffre da sempre di sonnambulismo. Ma è realmente possibile?

Secondo diversi studi, sviluppare un disturbo alimentare che si manifesta durante il sonno appare purtroppo decisamente comune. Si parla infatti di una persona su 20 che potrebbe ingoiare qualsiasi cosa mentre dorme (totalmente o meno).

I bambini continuano ad ingoiare calamite, ma a quanto pare il problema sembra estendersi anche agli adolescenti come già vi anticipavamo qualche giorno fa. Considerando l’entità di un eventuale danno, il consiglio rimane sempre quello di prestare la massima attenzione.