È successo davvero: Tom Hanks è stato 'clonato' da un'intelligenza artificiale

Per quanto possa apparire una notizia di poco conto, il tempismo ed in particolare il soggetto vittima di questa "clonazione" sono decisamente peculiari nel nostro periodo storico. Perché questa notizia sta facendo rapidamente il giro del mondo?

"Attenzione! Sta circolando un video che reclamizza un’assicurazione dentistica con una mia versione digitale. Io non c’entro niente". Ecco le parole che ha immediatamente utilizzato il celebre attore premio oscar su un suo post su Instagram.

Come potete osservare anche voi nel link in calce, si tratta di un risultato realmente incredibile che potrebbe trarre in inganno la maggior parte delle persone. C’è però un piccolo dettaglio che smaschera la truffa.

Il volto dell’attore ricreato dall’IA, risulta infatti essere decisamente più giovane rispetto agli attuali 67 anni. Ciononostante, l’attore ha tenuto subito a far sentire la propria voce per due motivi principali.

Il primo riguarda sicuramente la truffa in sé, poiché il video in questione utilizza le fattezze di Hanks per farsi pubblicità ed acquistare credibilità. La seconda motivazione è invece alquanto delicata.

Viviamo infatti un particolare periodo storico, in cui gli scioperi di Hollywood appena terminati dopo 148 giorni, hanno lasciato un profondo segno in tutto il mondo. La disputa della Writers Guild of America, iniziata nel mese di maggio, era centrata proprio sull’utilizzo incondizionato dell’intelligenza artificiale e lo stesso Tom Hanks ne è stato portavoce.

"Qualunque persona può essere ricreata a qualsiasi età grazie a un’intelligenza artificiale o alla tecnologia del deep fake. Potrei essere investito da un autobus domani, ma le mie performance potrebbero continuare all’infinito. Se anche si dovesse sapere che la mia immagine è stata generata da un’intelligenza artificiale o grazie all’uso del deep fake, non si potrà dire che non si tratta di me o che la mia immagine non sia realistica", ha recentemente affermato lo stesso attore.

Se da un lato è dunque innegabile che l’IA progetta città meglio dell’essere umano, dall’altro bisognerebbe iniziare a tenere maggiormente sotto controllo una tecnologia in rapida ascesa, che potrebbe definitamente stravolgere il mondo in cui viviamo.