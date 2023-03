Il successo dell'IA travolge anche Apple: software e hardware dedicati in arrivo

Le prime aperture di Apple all'IA risalgono solo ad un paio di giorni fa, quando il colosso di Cupertino ha dato il via libera alle app basate sull'Intelligenza Artificiale sull'App Store di iOS. Ora, però, il colosso di Cupertino starebbe considerando lo sviluppo attivo di app AI-Based per i suoi device.

Stando a quanto riporta DigiTimes, pare che il forte interesse dell'utenza per ChatGPT e per l'IA in generale abbia spinto Apple, oltre a compagnie come Meta e Amazon, a profondere enormi sforzi nello sviluppo di prodotti basati sull'IA per il suo software. In passato, il colosso di Cupertino è stato noto per il suo scetticismo nell'utilizzo dell'IA nelle sue applicazioni, ma ora pare che Apple abbia cambiato idea sia pronta ad un impiego più ampio di quest'ultima sul suo software e nel suo hardware.

In primo luogo, la casa di Cupertino svilupperà delle CPU next-gen ottimizzate per l'IA, stando a quanto riportano alcune fonti di DigiTimes che fanno parte della catena di approvvigionamento della Mela Morsicata. Apple, sembra, sarebbe già un passo avanti rispetto alla concorrenza sotto tale punto di vista per via del Neural Engine dei chip Apple Silicon, che dovrebbe essere perfetto per gli applicativi AI-Based.

Sfortunatamente, però, pare che Apple non abbia ancora un software IA sufficientemente avanzato da sfruttare appieno l'hardware di cui dispone. Per questo, l'azienda starebbe studiando approfonditamente le IA di ultima generazione come ChatGPT, per capirne meglio il funzionamento e le potenzialità.

Si tratta comunque di un importante cambio di paradigma per Apple, che finora non si è mai sbilanciata sugli applicativi basati sull'IA per i propri prodotti. Il nodo principale della questione, al momento, è quello dei tempi: quanto impiegherà la Mela Morsicata a recuperare il "ritardo" accumulato sulla concorrenza?