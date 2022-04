Successo Macbook: aumentano le vendite, ma il settore laptop va a rilento

Mentre Apple si prepara ad annunciare due nuovi Mac alla WWDC 2022 di giugno, arrivano oggi i primi dati sul mercato dei laptop a inizio 2022, che sembrano premiare i dispositivi di Cupertino rispetto alla concorrenza dei laptop Windows.

I dati sulle vendite dei portatili Windows e macOS arrivano da Gartner e possono essere consultati in forma condensata nella tabella che trovate in calce a questa notizia. Come potete notare, le vendite di Macbook sono aumentate nel Q1 del 2022 rispetto al primo trimestre dell'anno precedente: nello specifico, Apple avrebbe venduto mezzo milioni di device in più, passando da 6,5 milioni a circa 7 milioni di laptop piazzati sul mercato.

In termini percentuali, al momento Apple detiene il 9% del settore dei notebook, ma viene ancora ampiamente superata da Dell (17,7%), HP (20,5%) e Lenovo (23,6%), che però hanno visto le proprie vendite contrarsi su base annua, almeno nel caso di HP (-17,8% rispetto al Q1 2021) e in quello di Lenovo (-12,6% a confronto con il 2021).

Oltre ad Apple, gli unici altri due venditori di PC che hanno registrato dati di vendita positivi sono stati Dell e ASUS, con incrementi year-to-year rispettivamente del 5% e del 20,6%. Altri grandi produttori come Acer, invece, hanno seguito lo stesso trend negativo di HP e Lenovo.

In generale, comunque, sembra che le vendite di laptop su scala globale stiano rallentando, poiché nel primo trimestre del 2021 è stata registrata una diminuzione del 7,3% delle unità piazzate rispetto all'anno precedente, quando però le esigenze legate allo smartworking e alla pandemia erano decisamente più pressanti.

L'ottimo dato di Apple, che risalta in un panorama altrimenti dominato da valori in negativo, potrebbe dipendere dal successo dei Macbook con chip M1, specie per quanto riguarda i Macbook Pro 2021 con chip M1 Pro e M1 Max, le cui vendite si sono attestate intorno a valori che nemmeno Apple stessa si aspettava, considerato anche il prezzo piuttosto elevato dei laptop.