Successo per la prima missione privata di SpaceX, Inspiration4: l'equipaggio è in orbita!

Mercoledì sera SpaceX ha lanciato la sua prima missione privata dove gli astronauti non erano professionisti, ma semplici cittadini. L'evento è stato un successo e l'equipaggio Inspiration4 ha raggiunto lo spazio. Questo è un viaggio che durerà più giorni ed è stato fatto con l'obiettivo di raccogliere 200 milioni di dollari per un ospedale.

L'obiettivo di SpaceX, secondo quanto affermato dal presidente Gwynne Shotwell, è quello di “aprire la strada a un futuro in cui lo spazio è più accessibile a tutti coloro che desiderano andarci. A nome di tutti i dipendenti di SpaceX, voglio ringraziare l’equipaggio e le loro famiglie per averci permesso di far parte della loro storica missione".

L'equipaggio privato, composto da Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor, Chris Sembroski, trascorrerà tre incredibili giorni in orbita... decisamente molto più tempo delle missioni condotte da Blue Origin e Virgin Galactic. Gli astronauti non professionisti torneranno sulla Terra con la capsula Crew Dragon "Resilience" sulle coste della Florida.

É stato Jared Isaacman ad acquistare il volo, miliardario che ha fondato Shift4 Payments e comandante della missione. Isaacman ha avviato una campagna di raccolta fondi di 200 milioni di dollari per il St. Jude Children's Research Hospital. É stato anche messo in palio un biglietto per accompagnare il miliardario nella missione con SpaceX.

Insomma, ci troviamo di fronte a un momento storico... che vedremo sempre di più in futuro.