Successo per la NASA: il 'core stage' dell'SLS è pronto per i lanci verso la Luna

Dopo anni di travaglio finalmente lo Space Launch System - il nuovo sistema propulsivo concepito dalla NASA per riconquistare la Luna - ha portato a termine il test d'accensione più importante per iniziare la sua carriera. La strada è ancora lunga, ma la Luna è sempre più vicina.

Il test critico era stato tentato diverse volte negli ultimi mesi, e ad ogni tentativo si è andati sempre più vicini al successo ma per minuzie o per errori grossolani, non si era mai riusciti a completarlo con successo. Finalmente lo scorso 18 marzo la NASA ci è riuscita, completando il ciclo di otto step fondamentali che compongo la cosiddetta "Green Run Cheklist" (un'infografica esplicativa la trovate in fondo alla news).

Il test completato ieri ha coinvolto tutti e quattro i motori RS-25 del "core stage", che sono stati accesi alla massima potenza per oltre otto minuti (500 secondi). Questo è il tempo necessario che servirà al booster dell'SLS per portare il secondo stadio e la capsula Orion in orbita, quindi è stata una prova fondamentale per simulare l'accensione "ufficiale" che avverrà con il lancio di Artemis-1 (rimandata ai primi mesi del 2022).

Con questo ultimo step la NASA è riuscita ad ufficializzare che il booster centrale è capace di resistere agli urti e alle violente vibrazioni che si presenteranno in fase di volo, e ora non resta che "impacchettare" tutto e consegnare lo stadio centrale al Kennedy Space Center, dove verrà poi integrato con ulteriori due booster laterali - più piccoli - e con la capsula Orion, la futura navetta che ospiterà gli equipaggi umani delle missioni Artemis.

Per consegnare un vettore a destinazione la NASA utilizza un metodo rodato ormai da anni: l'enorme razzo SLS verrà affidata all'altrettanto impressionante imbarcazione "Pegasus", capace di navigare fino a destinazione, verso la Florida. Ne trovate una foto in questa news.