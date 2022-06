È successo di nuovo! Sono riapparsi lampi radio velocissimi nello spazio... E quindi?

Una fonte recentemente scoperta di ripetute esplosioni radio veloci ha approfondito il mistero di cosa, precisamente, potrebbe produrre queste potenti esplosioni. La sorgente, rilevata per la prima volta nel 2019 e denominata FRB 190520B, sembra emettere frequentemente raffiche di potenti onde radio di millisecondi.

Ciò ha consentito agli astronomi di eseguire analisi che rivelano informazioni sulla sua provenienza nell'Universo e sullo spazio circostante. Tali analisi suggeriscono che esiste probabilmente più di un meccanismo nel grande cosmo vasto in grado di produrre queste strane esplosioni.

I fast radio bursts (FRB), come suggerisce il nome, sono esplosioni di radiazioni molto veloci (della durata di pochi millisecondi) che si espandono brillantemente nelle estensioni delle onde radio.

La maggior parte di loro provengono da altre galassie (solo una fonte è stata rilevata nella Via Lattea) e sono estremamente luminose, scaricando in un istante tanta energia quanto 500 milioni di Soli. La maggior parte di queste esplosioni è stata rilevata solo una volta: escono dal nulla, scoppiano una volta, quindi non le vediamo mai più. Ciò li rende in gran parte impossibili da prevedere e molto difficili da tracciare e studiare.

Ma alcune fonti si sono palesate più di una volta e offrono un'opportunità allettante per capire cosa sta succedendo. L'FRB rilevato nella Via Lattea proveniva da un tipo di stella morta chiamata magnetar, il che suggerisce che almeno alcuni FRB sono causati da eruzioni di magnetar. Ma ci sono ancora molte incognite.

"Quelli che si ripetono sono diversi da quelli che non lo fanno?" dice l'astrofisico Kshitij Aggarwal della West Virginia University.

Il segnale di scoperta dell'FRB 190520B è arrivato sulla Terra nel maggio del 2019, rilevato dal telescopio radio sferico ad apertura di cinquecento metri (FAST) in Cina e trovato nei dati nel novembre dello stesso anno.

Ulteriori osservazioni sono state condotte utilizzando il Karl G. Jansky Very Large Array della National Science Foundation, rivelando un affascinante insieme di caratteristiche. I segnali provenivano dalla periferia di una galassia nana molto antica, distante quasi quattro miliardi di anni luce.

Tra un'esplosione e l'altra, la sorgente sembra trasmettere un'emissione radio più debole. Ciò suggerisce che le esplosioni radio veloci provengono da una sorgente radio compatta e persistente, la cui natura è sconosciuta.

Ad esempio, non sappiamo se gli FRB una tantum si ripetono a energie troppo basse per essere rilevate da noi. Ma gli scienziati hanno pensato da tempo che potrebbero esserci almeno due diversi meccanismi per produrre le esplosioni e la scoperta di FRB 190520B è coerente con questa idea.

Ciò potrebbe significare che le diverse esplosioni sono emesse da oggetti diversi o emesse dallo stesso tipo di oggetto in diversi stadi della sua evoluzione. Ulteriori analisi suggeriscono che una caratteristica in particolare, dei lampi radio veloci, potrebbe non essere così utile per misurare l'Universo come potrebbero aver pensato gli astronomi.

Questa caratteristica è chiamata misura di dispersione e ha a che fare con il modo in cui la luce viene dispersa da un gas tenue nello spazio tra noi e la sorgente. Le onde a frequenza più alta viaggiano in modo più efficiente rispetto a quelle a frequenza più bassa e possono essere utilizzate come guida per misurare la distanza.

Per FRB 190520B, la misura di dispersione suggerisce che la sorgente si trova a una distanza compresa tra 8 e 9,5 miliardi di anni luce. Misurazioni indipendenti della distanza, tuttavia, mostrano che la galassia non è così lontana.

"Ciò significa che c'è molto materiale vicino all'FRB che confonderebbe qualsiasi tentativo di usarlo per misurare il gas tra le galassie", afferma Aggarwal. "Se questo è il caso di altri, allora non possiamo contare sull'utilizzo degli FRB come parametri cosmici".