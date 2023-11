È successo di nuovo: anche Scarlett Johansson è stata 'clonata'

Secondo quanto riportato dal portale Variety la celebre attrice Scarlett Johansson sta intraprendendo un'azione legale contro lo sviluppatore di un’intelligenza artificiale. Il motivo? L’applicazione in questione ha utilizzato illegalmente il suo nome e la sua immagine in una pubblicità.

Purtroppo, ci risiamo. Ancora una volta infatti, in un periodo realmente delicato per l’intera industria cinematografica come testimoniato dalle continue proteste ad Hollywood e con lo sciopero che continua (anche) a causa dell’IA, proprio l’intelligenza artificiale è nuovamente sotto l’occhio del ciclone.

Parliamo nello specifico dell'applicazione Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar sviluppata da Convert Software. Pochi giorni fa, è stato infatti denunciato per aver condiviso sulla "nuova" piattaforma X uno spot pubblicitario (rimosso poco tempo dopo) di circa 22 secondi in cui si vede in una prima parte l'attrice (realmente) nel backstage della premiere di Black Widow.

Il problema risiede nella seconda parte del video, dove la Johansson viene poi sostituita da una serie di immagini generate dall'intelligenza artificiale. Come se non bastasse inoltre, il video è accompagnato da una voce clonata che promuove spudoratamente l'applicazione stessa.

"Non prendiamo queste cose alla leggera. Secondo la nostra consueta linea di condotta in queste circostanze, affronteremo la questione con tutti i rimedi legali a nostra disposizione", ha dichiarato l’avvocato dell’attrice Kevin Yorn a Variety.

Per dovere di cronaca, è opportuno ugualmente sottolineare come lo stesso spot presenti chiaramente l'indicazione specifica di "immagini prodotte da Lisa AI”. Alla luce di quanto accaduto però, appare evidente che tale disclaimer non sia stato sufficiente per tutelare l’immagine della famosa attrice che ha preferito ricorrere a vie legali.

Dopo aver assistito pochissimo tempo fa alla clonazione di Tom Hanks, smascherata dallo stesso attore tramite i suoi profili social, ecco un nuovo caso di "clonazione celebre". Senza ombra di dubbio l’intelligenza artificiale risulta essere una preziosa se non anche indispensabile arma in diversi settori. Ciononostante, non bisogna però dimenticare i lati negativi di alcune sue applicazioni decisamente discutibili.