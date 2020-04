Successo per Quibi: 1,7 milioni di download nella prima settimana!

A meno di una settimana dal lancio di Quibi, l'applicazione è già un successo mondiale ed ha riportato 1,7 milioni di download. L'annuncio è stato dato dall'amministratrice delegata della società, Meg Whitman, a CNBC.

Per chi non lo conoscesse, Quibi comprende film, notizie e reality show della durata massima di dieci minuti. Whitman ha osservato che i download iniziali hanno superato le più rosee aspettative della compagnia.

"Abbiamo scoperto che le persone preferiscono questi momenti intermedi anche mentre sono a casa" ha osservato la CEO, il quale ha spiegato che inizialmente l'applicazione era stata concepita per tutte le persone che non avevano a disposizione molto tempo libero, ma che potevano seguire solo contenuti brevi, ad esempio mentre erano in fila al supermercato o mentre andavano al lavoro. La pandemia di Coronavirus evidentemente ha portato ad un utilizzo non previsto dell'app, ed ha fatto schizzare alle stelle i download. Resta da capire però quante persone sottoscriveranno gli abbonamenti una volta terminato il periodo di prova.

Il servizio offre 90 giorni di uso gratuito, dopo di che è possibile scegliere tra la sottoscrizione mensile a 4,99 Dollari al mese (a patto di vedere degli annunci pubblicitari) e quella da 7,99 Dollari (senza alcuna pubblicità).

