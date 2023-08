È successo realmente: ci sono sfuggite due specie di mammiferi per 3 milioni di anni

Direttamente dalla Turchia giunge una scoperta che ha dell’incredibile. Sono state individuate ben due nuove specie di talpe viventi che sono rimaste nascoste per circa 3 milioni di anni. La ricerca è stata prontamente pubblicata su Zoological Journal.

Sappiamo perfettamente che le talpe sono cieche, ma ora le nuove specie sono state chiamate Talpa hakkariensis e Talpa davidiana tatvanensis. La particolarità? Sono in grado di sopravvivere alle temperature estreme che variano dai 50°C in estate alle abbondanti nevicate in inverno.

La talpa hakkariensis è una nuova specie a tutti gli effetti e prende il nome dalla regione di Hakkari in Turchia, che ci ha permesso di conoscerla per la prima volta. È da subito divenuta tra le più grandi talpe esistenti, oltre che la più grande specie di talpa presente in Anatolia.

Al contrario, la talpa davidiana tatvanensis è stata formalmente classificata come una sottospecie di Talpa davidiana, nota anche come "talpa di Père David", identificata per la prima volta nel lontano 1884. Ma è realmente possibile al giorno d’oggi individuare ancora nuovi mammiferi?

"Oggi è molto raro trovare nuove specie di mammiferi. Esistono solo circa 6.500 specie di mammiferi che sono state identificate in tutto il mondo e, in confronto, ci sono circa 400.000 specie di coleotteri conosciute", ha dichiarato David Bilton, principale autore dello studio e professore di biologia acquatica all'Università di Plymouth.

Dopo aver visto la caratteristica delle femmine di talpa, le nuove scoperte hanno aumentato il numero totale di specie di talpa eurasiatica da 16 a 18. Inoltre, a seguito di accurate analisi del DNA e della morfologia del cranio e dei denti, i nuovi esemplari risultano essere sia morfologicamente che geneticamente ben distinte dalle specie precedentemente conosciute.