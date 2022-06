Finalmente è successo: schede video NVIDIA e AMD al prezzo di listino in Europa!

La scorsa settimana ci ha dato un assaggio del calo di prezzo delle schede video sul mercato internazionale, dovuto principalmente dalla diminuzione del valore delle principali criptovalute. Ebbene, gli ultimi dati degli analisti del settore parlano finalmente del ritorno al prezzo di listino per le GPU AMD e NVIDIA.

Secondo il recente report pubblicato da 3DCenter, infatti, nel Vecchio Continente i prezzi delle schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA GeForce di ultima generazione sono tornati alla normalità e, in certi casi, sono addirittura scesi sotto il prezzo consigliato dal rivenditore presso diversi punti vendita. Fermo restando che i dati raccolti da 3DCenter riguardano principalmente il mercato austriaco-tedesco, essi si sono storicamente allineati al resto dell’Europa e, per questo, nelle prossime settimane si potrebbe assistere a un fenomeno analogo in Italia.

Chiarito ciò, vediamo nel dettaglio i prezzi: per AMD, quasi tutte le schede grafiche all'interno della serie Radeon RX 6000 sono ora disponibili al di sotto del prezzo consigliato. Solamente le RX 6800 risultano vendute a circa il 3-6% in più rispetto al MSRP; al contempo, la RX 6500 XT di fascia bassa è venduta addirittura al 23% in meno del prezzo consigliato.

Al contempo, la gamma NVIDIA si trova a circa il 2% in più rispetto al MSRP: il segmento di fascia bassa e mainstream che deve ancora raggiungere l’equilibrio, mentre l'intera fascia alta è ora pari o inferiore alla quota impostata di listino. Il risultato peggiore è quello della GeForce RTX 3060 Ti, venduta al 16% in più, mentre il migliore lo ottiene l’RTX 3090 Ti proposta al 16% in meno.

Tutto ciò significa solo una cosa: il mercato delle GPU sembra essere in fase di uscita dalla crisi vista tra COVID-19, problemi con la catena di approvvigionamento, scalper e miner di criptovalute. La speranza è che ciò trovi conferma nelle prossime settimane.

Proprio in queste ore, tra l’altro, abbiamo parlato della possibile fine dello shortage di schede video.