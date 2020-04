Il segreto del successo del telescopio spaziale Hubble: la sua versatilità

Il 24 aprile di 30 anni fa venne lanciato il telescopio spaziale Hubble, un evento che segnò l'inizio di un viaggio incredibile che dura fino ad oggi. Uno dei motivi principali della longevità del telescopio è che poteva essere revisionato e migliorato con nuovi strumenti osservativi.

Quando Hubble fu lanciato per la prima volta, i suoi strumenti potevano osservare la luce ultravioletta e la luce ottica (lunghezze d'onda visibili agli umani). Una missione di manutenzione nel 1997, però, aggiunse uno strumento per osservare la luce a infrarossa e diede al telescopio due importanti capacità: vedere più lontano nello spazio e scrutare più in profondità nelle regioni polverose della formazione stellare.

Uno dei nuovi strumenti aggiunti a Hubble nella seconda missione di manutenzione è stato il Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer, NICMOS, chiamato "Nick Moss". Lo strumento in questione ha scoperto galassie ancora più distanti di quelle precedentemente osservate. La nostra migliore misurazione dell'età dell'universo è di 13.7 miliardi di anni; le galassie più distanti osservate da NICMOS erano a una distanza di quasi 13 miliardi di anni luce.

Sulla base dei dati di NICMOS, gli scienziati hanno appreso che nell'universo esistevano galassie completamente formate molto prima del previsto. Le immagini dello strumento NICMOS hanno anche confermato che l'espansione dell'universo sta accelerando anziché rallentare. L'ultimo strumento aggiunto su Hubble è stata la telecamera Wide Field installata nel maggio del 2009. Questa telecamera utilizzava una versione migliorata degli array di rivelatori NICMOS con maggiore sensibilità e un campo visivo più ampio.

Visto il successo di queste osservazioni, la NASA ha così deciso di investire nel James Webb Space Telescope, un telescopio molto più grande di Hubble e completamente dedicato alle osservazioni a infrarossi.