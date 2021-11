Il successore di Xiaomi Mi Mix Fold arriva nel 2022: gli analisti ne sono certi

La giornata odierna è stata colma di novità per quanto riguarda il mondo degli smartphone pieghevoli. Assieme ai rumor sul lancio dei foldable Huawei e OPPO entro fine 2021, infatti, in rete sono apparse nuove indiscrezioni riguardo il successore di Xiaomi MI MIX Fold, atteso ora per il 2022.

A parlarne è stato ancora una volta l’analista e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, sempre tramite il social network Twitter. Secondo lui, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi non verrà lanciato all'evento di dicembre dell'azienda, bensì nel corso del prossimo anno. Non sono note le tempistiche esatte e nemmeno ci sono indicazioni sul possibile trimestre. Di conseguenza, tra qualche settimana assisteremo “soltanto” alla presentazione della serie Xiaomi 12 e di MIUI 13.

Non ci sono grandi novità nemmeno lato specifiche tecniche, le voci rimangono le medesime. Xiaomi MI MIX Fold 2 dovrebbe dotarsi di un pannello esterno con refresh rate di 90Hz e uno interno flessibile con refresh rate di 120Hz, così da assicurare una esperienza visiva e di gioco migliorata. Ciò verrà garantito anche dall’implementazione di una fotocamera under-display, esattamente come visto nel caso del rivale Samsung Galaxy Z Fold3. Essendo però rumor, ricordiamo che vanno presi con le pinze.

Altra indiscrezione riguarda la presunta cancellazione di Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di casa Google.