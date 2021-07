In Sud Corea esiste una pista ciclabile da 30 km coperta da pannelli solari

Tra Daejon e Sejong in Corea del Sud è possibile trovare una pista ciclabile da 32 chilometri in mezzo a un'autostrada che, oltre a permettere ai ciclisti di percorrere questo tratto di strada e proteggerli dal Sole, genera anche energia pulita.

Il tratto ciclabile è "coperto" da dei pannelli sopraelevati e i ciclisti passano direttamente da sotto. Nei Paesi Bassi è possibile trovare un progetto simile, chiamato SolaRoad e costato 3,7 milioni di dollari, dove la strada con i pannelli solari è calpestabile. Nel caso dei Paesi Bassi l'elettricità generata alimenta direttamente le luci dell'autostrada e perfino i caselli.

Pensate che mettere una pista ciclabile in mezzo all'autostrada sia pericolo? In Corea del Sud, coloro che utilizzano la pista ciclabile sono "al sicuro" grazie a delle barriere laterali. Attualmente l'opinione pubblica è altamente divisa sull'utilità del progetto, poiché secondo alcuni si tratta di un posto rumoroso per i ciclisti, che crea potenziali problemi di salute legati all'emissione dei fumi dei veicoli e c'è anche la possibilità che un guidatore colpisca le barriere, mettendo in pericolo coloro che si trovano sulla pista.

Insomma, sicuramente un progetto che potrebbe far discutere riguardo all'utilità per i ciclisti, ma si tratta senza alcun dubbio di un'ottima idea per sfruttare l'energia del Sole che, in futuro, sarà sempre più utilizzata, soprattutto per ridurre le nostre emissioni. Anche la Cina attuerà strategie simili, e ha recentemente costruito un'autostrada solare di 1 km a Jinan, a sud di Pechino.