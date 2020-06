Questo sudoku può essere risolto utilizzando solo '0' e '1'. Riesci a finirlo?

Il nostro cervello deve essere mantenuto sempre in allenamento, così da permetterci di superare i problemi più difficili che ci si pareranno davanti nel corso della nostra vita. Per questo motivo esistono gli enigmi, dei veri e propri esercizi per la nostra mente. Il Sudoku, ad esempio, è uno di questi.

Il gioco fu inventato dalla prima volta dal matematico svizzero Eulero da Basilea, non in Giappone come molti credono. Successivamente, la versione moderna del gioco fu pubblicata per la prima volta nel 1979 all'interno del Dell Magazines negli USA. Solo in seguito si diffuse in Giappone, per merito della casa editrice Nikoli nel 1984.

Nel corso di tutti questi anni sono nate diverse varianti del gioco cartaceo, tutti che seguono uno schema simile. Le regole del gioco sono tanto semplici quanto complicate: bisogna riempire la scacchiera in modo che ogni riga, colonna e riquadro contengano i numeri dall'1 al 9. Esiste una sola condizione: nessuna riga, colonna o riquadro deve presentare due volte lo stesso numero. Delle regole apparentemente basilari che aumentano di difficoltà all'aumentare del numero di spazi disponibili.

Ecco, quindi, una variante del Sudoku (chiamato Sudoku Binario) che metterà alla prova la vostra pazienza. Il gioco (che troverete in calce alla notizia) deve essere completato inserendo negli spazi vuoti solo "0" o "1" e ogni griglia ha una soluzione unica. Questo enigma ha ovviamente le sue regole: possono essere inseriti solo due numeri uguali uno accanto all'altro o uno sotto l'altro. Ogni riga e colonna, inoltre, devono avere lo stesso numero di zeri e uno.

Attraverso questo link si potrà ottenere l'immagine da scaricare del gioco.

Attraverso questo link, invece, si potrà osservare la soluzione dell'enigma.