Si suicida in diretta su TikTok: la tragedia di 'Inquisitor Ghost'

TikTok è spesso teatro di meme e video divertenti che intrattengono milioni di utenti a livello mondiale. Tuttavia, quanto avvenuto nelle scorse ore in Italia è una vera e propria tragedia perchè un 23enne di Bologna, noto sulla piattaforma come “Inquisitor Ghost”, si è suicidato in diretta mentre migliaia di follower lo stavano seguendo.

Immediate sono partite le chiamate al 118 ed i Carabinieri, per cercare di soccorrere il giovane: secondo quanto raccontato anche dall’estero sarebbero arrivate richieste d’aiuto ma le autorità non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Le cause dell’estremo gesto non sono certe al 100%, ma alcune ricostruzioni puntano il dito verso il cyberbullismo. Una spirale d'odio nei suoi confronti che non sarebbe riuscito a reggere e che l'avrebbe portato all'estremo gesto di qualche sera fa, davanti a migliaia di spettatori inermi.

La vicenda è al centro dei video di molti creator anche provenienti dall’estero che hanno cercato di ricostruire l’accaduto, su cui sta indagando la Procura.

Inquisitor Ghost era molto famoso su TikTok, soprattutto tra la community di Call Of Duty: come uno dei personaggi del titolo, era solito indossare una maschera da teschio con gli occhi vuoti, o quella da Sith di Star Wars. Il suo profilo, che è stato oscurato dalla piattaforma, vantava circa 300mila follower.