Suicidio in diretta su Facebook: il video è virale su TikTok, che non riesce a rimuoverlo

Nelle ultime ore TikTok è alle prese con un grave problema, Un utente, Ronnie McNutt, si è infatti suicidato in diretta su Facebook, che poco dopo ha rimosso la clip in base a quanto stabilito dalle proprie linee guida. Tuttavia, questa è stata ripubblicata sulla piattaforma di ByteDance da vari account, che l'hanno resa virale.

La diffusione è talmente elevata che TikTok non è ancora riuscita a venirne a capo, al punto che i gestori sono stati costretti a diffondere una nota per mettere in guardia gli iscritti.

"I nostri sistemi hanno individuato ed eliminato automaticamente queste clip, che violano le nostre politiche contro i contenuti che mostrano, incitano e glorificano il suicidio" afferma TikTok nella nota, in cui sottolinea che "stiamo eliminando gli account che provano ripetutamente a caricare il video". Secondo quanto riferito da vari siti americani, tra cui Engadget, però, nonostante ciò la diretta shock sarebbe ancora presente su TikTok, segno che le azioni messe in campo dai moderatori non sarebbero ancora sufficienti per bloccare la propagazione del filmato.

"Apprezziamo la collaborazione dei membri della community, che hanno segnalato i contenuti ed intimato gli altri utenti a non condividere il video in rispetto della persona e della sua famiglia" conclude TikTok.

A contribuire alla ripubblicazione del filmato, però, sarebbe stata anche la comparsa nel feed For You di TikTok.