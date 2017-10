Sul deep web è possibile ottenere l'accesso ad un PC per 3 Dollari

Alcuni negozi del deep web stanno vendendo l’accesso remoto ad alcuni PC desktop a soli 3 Dollari, consentendo ai criminali di spiare utenti ed imprese senza ricorrere a malware attraverso il RDP di Microsoft.

La vendita di credenziali di accesso remoto sta permettendo agli hacker di rubare i dati delle organizzazioni che lavorano in ambito sanitario, istruzione, pubblica amministrazione, retail ed altri settori.

Il Remote Desktop Protocol di Microsoft, presente nei PC Windows, consente alle persone di connettersi in remoto al computer su una rete, e viene utilizzato per accedere ai desktop virtuali e la gestione remota dei sistemi. Se gli aggressori possono ottenere l’accesso al RDP, possono accedere anche ad una semplice rete aziendale, aprendo la porta a spionaggio, violazione di dati ed altro ancora.

Di conseguenza, le credenziali di accesso del RDP sono sempre più vendute sul deep web e sui forum undergound, dove questi presunti commercianti offrono l’accesso a decine di migliaia di computer per non più di 3 Dollari nel caso di un sistema Windows XP, e 9 Dollari per Windows 10.

Con la giusta password, gli hacker possono accedere ad una rete da remoto senza che la vittima ne sia a conoscenza.

Uno dei negozi più popolari è “Ultimate Anonymity Services” offre 35.000 credenziali per obiettivi degli Stati Uniti, per la maggior parte provenienti dalla Virginia, Ohio e California.