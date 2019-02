Sul Google Play Store sono disponibili in regalo 29 app e giochi, la lista

Mercoledì di regali per il Play Store di Google ed Android. Come spesso accaduto in passato, sono disponibili nella giornata di oggi varie applicazioni, giochi e pacchetti di icone in regalo, per la contentezza di coloro che avevano intenzione di acquistarlo.

App

FaceAtom $0.99 -> Gratis;

MIDI Voyager Pro $4.49 -> Gratis;

English for all! Pro $0.99 -> Gratis;

Genetic Helper $0.99 -> Gratis;

Numberwiz $0.99 -> Gratis;

QR Code & Barcode Scanner - PRO $1.49 -> Gratis;

Total Media Player Pro $4.49 -> Gratis;

QR and Barcode Scanner PRO $1.49 -> Gratis;

VLSM Calculator $0.99 -> Gratis;

Dim Night Mode Screen - Blue Light Filter $1.49 -> Gratis;

Limitless Paint $2.99 -> Gratis;

Complex Number Calculator | Polar Complex Calc $1.99 -> Gratis;

Giochi

Caveman Chuck Adventure $2.49 -> Gratis;

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium $0.99 -> Gratis

Mini Arcade Golf: Pocket Tours $1.99 -> Gratis

Space Shooter : AsaP Bullet Hell Red $2.99 -> Gratis

Age of Rivals $3.99 -> $1.99; Gratis

CashKnight ( Soul Event Version ) $9.99 -> Gratis

FunTime Cards For Kids $0.99 -> Gratis

Infinity Dungeon 2 VIP - Summon girl and Zombie $1.99 -> Gratis

Orbt XL $0.99 -> Gratis

Sword Knights : Idle RPG (Premium) $0.99 -> Gratis

The Hunt for the Lost Treasure $2.99 -> Gratis

The Lonely Hacker $2.99 -> Gratis

Pacchetti di icone e personalizzazione

Tropical Ocean 3D LWP $0.99 -> Gratis

Mandala Icon Pack $1.49 -> Gratis

Penguins 3D Pro Live Wallpaper $0.99 -> Gratis

Sailfish - Icon Pack $1.49 -> Gratis

BOLT Icon Pack $0.99 -> Gratis

A queste si aggiungono anche varie applicazioni, giochi e pacchetti di personalizzazione che resteranno a prezzo scontati per i prossimi giorni. Per la lista completa vi rimandiamo su Android Police, tramite il link che trovate in calce.