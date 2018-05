Sul Play Store di Android arrivano le prime app di Iliad

In attesa del debutto ufficiale, previsto per domani, Iliad sta già provvedendo a lanciare sui vari store le applicazioni che consentiranno agli utenti di accedere ai propri servizi. Come segnalato da molti utenti e colleghi, sul Play Store ne sono già disponibili due.

Sebbene almeno al momento ancora non sia arrivata l'applicazione ufficiale per gestire le proprie credenziali (al pari di MyVodafone e simili), sullo store di applicazioni del colosso di Mountain View ne sono già disponibili due.

Si tratta di Portabilità Seriale SIM che, come si legge nella descrizione, "è stata sviluppata dal team di Iliad per facilitare la portabilità del tuo numero di telefono. Il numero seriale della tua SIM, chiamato anche ICCID ti serve per cambiare operatore telefonico attraverso la portabilità del numero o MNP.

Grazie a questa applicazione potrai leggere il codice ICCID che solitamente è scritto sul retro della SIM ma che per un motivo o per un altro non risulta più leggibile. Il codice ICCID è formato generalmente da 19 o 20 cifre. Con un semplice click, puoi copiarlo e utilizzarlo durante il tuo percorso di portabilità”.

Mobile Config, invece, permetterà agli utenti di configurare i parametri internet ed MMS per i clienti Iliad. Nella descrizione si legge però che "questa app non funziona su certi telefoni dotati di un chipset Mediatek a causa di un errore su questi chipsets".