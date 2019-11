Queste Sule viaggiano per tantissimi chilometri in cerca di cibo per nutrire la loro prole

Le sule vivono nel Nord Atlantico e hanno l’abitudine, per procacciarsi il cibo, di viaggiare per tantissimi chilometri, centinaia, per cercare le zone più ricche di pesce, aree che usano per rifornirsi di energie e allevare i loro pulcini.

Le sule sono dei grossi uccelli che appartengono alla famiglia dei Sulidi. Sono dei grossi volatili marini che hanno, come caratteristica distintiva, delle zampette alquanto variopinte ed un becco estremamente lungo e molto resistente con il quale catturano le prede marine. In particolare il becco di questi uccelli si è evoluto per riuscire a tenere strette, tra le fauci, le prede marine che, essendo molto scivolose, potrebbero sfuggire loro di bocca.

Ma ciò che si sono chiesti gli scienziati dell’Università di Glasgow è: come fanno a scegliere, avendo a disposizione il mare sterminato a disposizione durante i loro viaggi, le zone dove cacciare? E la risposta che hanno dato è stata pubblicata, attraverso un articolo, sul Journal of Avian Biology. Durante il loro studio i ricercatori hanno registrato il volo di migliaia di Sule durante i loro viaggi ed hanno osservato una cosa molto interessante e curiosa: gli stormi di questa specie erano sempre guidati da uccelli adulti e “veterani”, più esperti, con più anni di volo sulle spalle, mentre gli uccelli più giovani si trovavano verso la parte posteriore degli stormi.

Secondo gli scienziati, quindi, la conoscenza delle migliori zone dove andare a caccia, nello sterminato Oceano, viene tramandata dalla generazione più esperta a quella più giovane la quale impara i segreti dalla prima proprio durante i viaggi. I vantaggi di viaggiare all'interno di uno stormo, quindi, sono molteplici. Prima di tutto, facilita il volo perché riduce la resistenza dell’aria, permette una maggiore protezione dai predatori e, come abbiamo appena visto, permette di insegnare ai più giovani le rotte da seguire e le zone di caccia più ricche di cibo.