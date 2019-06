Summer Black Friday Unieuro: i migliori smartphone in offerta

Continuiamo ad analizzare il volantino di Unieuro, che ieri ha ufficialmente dato il via al Summer Black Friday, che si concluderà il prossimo 7 Luglio. Dopo aver proposto i migliori sconti sui televisori, quest'oggi ci focalizziamo su un'altra categoria di prodotti particolarmente ricca: gli smartphone.

Tra le offerte più interessanti citiamo quella sul Galaxy A70 di Samsung, che può essere portato a casa, nella variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, a 379 Euro, il 9% in meno rispetto ai 419,90 Euro di listino proposti dal produttore. In sconto troviamo anche Huawei Mate 20 Lite, da 64 gigabyte e con 4GB di RAM a 199,90 Euro, mentre Huawei P20 Pro da 128GB può essere portato a casa a 399,90 Euro.

In promozione troviamo anche il Samsung Galaxy S10, con 8GB di RAM e 128GB di memoria, a 799,90 Euro rispetto ai 929,90 Euro imposti dal colosso coreano. In offerta è disponibile anche la versione Plus, a 1199 Euro.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece l'iPhone Xr da 64GB, nelle colorazioni RED e Nera può essere portato a casa a 699 Euro

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.