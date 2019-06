Summer Black Friday Unieuro, i migliori TV 4K e QLED in offerta

Continuiamo ad analizzare il volantino proposto da Unieuro in occasione del Summer Black Friday. Dopo aver brevemente esposto le offerte più interessanti, ci soffermiamo su un settore in continua evoluzione e su cui la catena di distribuzione propone tante promozioni: quello dei televisori.

Sono davvero tanti infatti i modelli in offerta, molti dei quali anche di fascia alta.

Ad esempio, l'LG 65UK6950PLB da 65 pollici 4K Ultra HD può essere portato a casa al super prezzo di 649 Euro, rispetto ai 1299 Euro di listino, per un risparmio del 50%. In offerta troviamo anche la Samsung QE75Q70RAT da 75 pollici, anch'essa 4K, che passa da 3499 a 2699 Euro, per uno sconto pari al 22%.

Troviamo in offerta anche la Samsung Serie 7 UE55RU7400U da 55 pollici, a 449 Euro, per un risparmio netto del 50% rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda Philips, invece, tra le promozioni più interessanti figura la 43PUS6703/12 basata sulla tecnologia LED Ambilight 4K, a 349 Euro per un risparmio di 150 Euro.

Sony invece posta in listino la KD-65XG8096 da 65 pollici, a 1299 Euro

