Summer Black Friday Unieuro: in offerta tanti prodotti Apple

Tra i tanti prodotti in offerta su Unieuro in occasione del Summer Black Friday, che ha preso il via qualche giorno fa e continuerà fino al 7 Luglio, ne figurano tanti a marchio Apple. La catena di distribuzione italiana infatti ha deciso di scontare molti dei dispositivi della casa della Mela. Ecco le migliori offerte.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella prima news sul Summer Black Friday, le AirPods con custodia di ricarica wireless sono disponibili a 199 Euro, rispetto ai 229 Euro imposti dal produttore. In offerta però troviamo anche il MacBook Air argento, con schermo da 13,3 pollici e processore Intel Core i5 di quinta generazione, che passa a 759 Euro dai precedenti 1129 Euro.

Dal fronte degli indossabili, citiamo la promozione su Apple Watch Series 4, che può essere acquistato a 399 Euro. Per quanto riguarda gli iPad Pro, invece, la variante con 512 gigabyte di memoria interna e processore A10X passa a 699 Euro, il 38% in meno rispetto al prezzo di listino di 1129 Euro.

Povera invece l'offerta per gli iPhone: tra gli sconti troviamo l'iPhone Xr da 64 gigabyte a 699 Euro.

